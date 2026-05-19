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Diversas organizaciones sociales llegaron en la mañana de este martes a las cercanías del Congreso para manifestarse en contra del gobierno de José Antonio Kast y el proyecto de reconstrucción nacional.
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