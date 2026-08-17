Barrio Meiggs: Robos por sorpresa cayeron 77% tras primer año de plan de recuperación

La Municipalidad de Santiago reportó una caída de 77% en los robos por sorpresa y un 71% en los hurtos simples en el Barrio Meiggs tras cumplirse el primer año de su plan de recuperación.

La intervención, que ha logrado erradicar 5.000 toldos azules y despejar 181mil metros cuadrados de superficie peatonal, entrará ahora en una nueva fase de expansión con la contratación de 180 guardias adicionales.

Estos efectivos reforzarán la vigilancia fuera del perímetro enrejado, enfocándose en puntos considerados críticos como el sector Abate Molina y el eje Alameda frente al Portal Edwards.

El despeje del comercio informal permitió liberar el 70% del espacio público en el perímetro central del barrio. (FOTO: ATON)

Compromiso de la autoridad: "Nunca más"

El balance fue encabezado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien destacó que, pese a la resistencia y las agresiones sufridas durante los operativos, la decisión política de recuperar el barrio es irreversible.

"Esto es un avance, (aunque) falta mucho por hacer todavía. Tenemos que ir recuperando lo que nos falta hacia Abate Molina. No podemos dejar esa zona sin recuperar y lo estamos conversando con el Gobierno", afirmó el jefe comunal.

En esta línea, señaló que "lo que ya recuperamos tenemos que 'encacharlo', tenemos que hacer una serie de obras de mejoramiento, de hermoseamiento, mejorar los locales".

El alcalde Mario Desbordes anunció la contratación de 180 nuevos guardias para expandir la vigilancia hacia el sector de Abate Molina. (FOTO: ATON)

"Hasta sus fuegos artificiales nos tiraron en la cara, pero aquí estamos con esta tranquilidad de decirles que no vamos a retroceder ni un milímetro. Nunca más se van a tomar este barrio, nunca más", declaró Desbordes.

La reducción de la delincuencia de 60% en los robos con violencia ha cambiado la dinámica comercial de las 15 cuadras que hoy se consideran bajo control municipal.

Los locatarios de las calles Salvador Sanfuentes y San Alfonso aseguran que el entorno es hoy irreconocible en comparación con los años de mayor descontrol (2022-2023), cuando los puestos informales bloqueaban por completo la visibilidad y el tránsito.