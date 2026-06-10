PDI allanó galería en el Barrio Meiggs e incautó ropa falsificada
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La PDI desarrolló un operativo este miércoles al interior de la galería Alameda en el Barrio Meiggs, que culminó con una gran cantidad incautada de ropa falsificada.
Las prendas correspondían a camisetas de clubes de fútbol, polerones, buzos y otros, que simulaban pertenecer a reconocidas marcas.
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