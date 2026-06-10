Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.0°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

PDI allanó galería en el Barrio Meiggs e incautó ropa falsificada

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La PDI desarrolló un operativo este miércoles al interior de la galería Alameda en el Barrio Meiggs, que culminó con una gran cantidad incautada de ropa falsificada.

Las prendas correspondían a camisetas de clubes de fútbol, polerones, buzos y otros, que simulaban pertenecer a reconocidas marcas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados