Partidos de oposición se reunieron para coordinar estrategia frente a propuestas de Kast

Seis partidos de la oposición se reunieron este miércoles, en la sede del Partido Socialista (PS), para coordinar su estrategia legislativa frente a las propuestas del Gobierno de José Antonio Kast.

En la instancia participaron representantes del Partido Comunista (PC), Partido Liberal, Frente Amplio (FA), Partido por la Democracia (PPD), de la Democracia Cristiana (DC) y del PS. No obstante, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Radical (PR) se restaron de la cita, pese a que fueron convocados.

Desde el bloque precisaron que la reunión busca ordenar su participación frente a proyectos que -según señalaron- podrían afectar derechos, como el Plan de Reconstrucción Nacional planteado por la Administración Kast, que incluye limitar la gratuidad universal.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, enfatizó que el objetivo de la instancia no fue solo reaccionar a las medidas del Gobierno, sino que también ofrecer una alternativa al país.

"Que no seamos una oposición reactiva, sino también una oposición propositiva, que tenga ideas, que pueda representar a la otra mitad de Chile. Evidentemente, los partidos políticos que estamos hoy día en la oposición representamos distintas visiones de sociedad en algunos puntos, pero también visiones comunes de antaño", explicó la timonel socialista.

"Aquí lo que vamos a hacer es construir este relato común, que no es solamente un relato comunicacional; tiene que ver con ideas, con un pasado y con un futuro que le podamos ofrecer al país. Ahora, ¿cuánta coordinación habrá? Tanta como sea necesaria", complementó.

Para fortalecer dicha postura, el bloque acordó sostener una coordinación estrecha con sus bancadas parlamentarias y centros de estudio para levantar propuestas. Asimismo, anunciaron que buscarán diálogos con organizaciones sociales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y sindicatos.

Fricciones internas en la oposición

A pesar del tono de unidad de la reunión, los partidos de oposición ya enfrentan sus primeros desafíos internos. La reciente votación para la integración de comisiones permanentes en la Cámara de Diputados generó molestia en el PS, luego de que el PPD y la DC votaran junto a la derecha para asegurar cupos estratégicos, dejando a los socialistas fuera de la Comisión de Hacienda.

Frente a este escenario, Constanza Martínez, timonel del FA, planteó un camino para rearticular el bloque: "Poner en relieve las cosas que le importan al país, no las cosas que le importan a los partidos políticos. Yo creo que en eso tenemos que tener generosidad para poder conversar, pero sobre todo también tener claro cuál es nuestro verdadero adversario el día de hoy", señaló.

"Si nos perdemos en tratar de plantear un cupo más en un espacio y no pensar en cómo la oposición en su conjunto tiene mayor capacidad de poder incidir y eso siempre es con mayoría, con capacidad de diálogo, logrando convocar a quienes hoy día no son parte de ese espacio", complementó la presidenta del partido.

"Las convocatorias también tienen que ser lo más amplias posibles, sin exclusiones y con capacidad de articular con otros actores sociales", enfatizó la exdelegada presidencial metropolitana.

La oposición agendó una nueva reunión para el lunes 23 de marzo, en la que esperan seguir limando asperezas y consolidar una estrategia legislativa coordinada.