El 58% del comercio no denuncia los delitos que sufre "porque no hay confianza en el sistema"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, abordó en Cooperativa las cifras arrojadas por la última Encuesta de Victimización elaborada por la misma asociación gremial, que expuso un 58,4% de llos establecimientos que sufrieron delitos no hicieron la denuncia formal que correspondía.

Ante la caída de la tasa de victimización en el comercio nacional, que pasó del 61,2% al 56,6%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, Pakomio aseveró que la cifra "entrega un escenario esperanzador, pero no significa que tengamos que bajar los brazos, porque aún más del 50% del comercio de Chile sigue siendo víctima de algún delito".

El dirigente afirmó que "una de las preocupaciones sigue siendo la no denuncia. Si bien, va muy en línea con lo que fue la medición anterior -mantenemos el 58%-, sigue siendo muy alto. Más de la mitad de quienes fueron víctima no está denunciando, porque no hay confianza en el sistema, en los canales (de denuncia); existen muchísimos, pero no son utilizados", afirmó.

En esa línea, hizo un llamado a las autoridades a "crear nuevos canales de denuncia que generen confianza", y destacólas plataformas Extorsión Cero y Sin Fachadas, impulsadas por el propio gremio en colaboración con el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, respectivamente. "Con la última iniciativa de denuncia de negocios fachada, en tres semanas generamos más de 900 denuncias a nivel nacional", agregó.

Igualmente, planteó que existe un gasto en seguridad que no es visibilizado por las autoridades: "Cuando hablamos de medidas de seguridad son herramientas bien domésticas o bien básicas, por decirlo de alguna forma: desde reforzar las rejas, instalar alarmas, planes de seguridad con distintas empresas. Esos son gastos que preocupan con lo que pasa con la pequeña y mediana empresa, donde tienen un gasto promedio de 450 mil pesos".

"Nos tiene que llamar la atención porque es un impuesto encubierto para el comercio. Especialmente, hoy día frente al escenario laboral que tenemos, con una alta tasa de desempleo, estos 450 mil podrían traducirse en un sueldo para el pequeño comercio", planteó.

Pakomio destacó el trabajo de los alcaldes en materia de recuperación de espacios públicos, especialmente, el de Rodrigo Wainraihgt de Puerto Montt, quien "es el mejor ejemplo que podemos tener el día de hoy. El alcalde se ha preocupado muchísimo de recuperar los espacios públicos a través de planes de fiscalización".

Asimismo, abordó la agenda de seguridad y sostuvo: "Necesitamos de nuevas leyes para poder abordar la situación que afecta al comercio: por ejemplo, el Registro de Vándalos, donde solicitamos que el comercio ambulante sea considerado de forma explícita dentro de la ley, porque aún no lo está".