El profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (PUC) Mauricio Duce señaló en Cooperativa que las iniciativas de seguridad del Gobierno de Kast "son más improvisadas de lo que uno pensaba" y que, entre ellas, con la entrega de información semanal de homicidios consumados en el país "se gana poco y se arresiga mucho".

"Hoy tenemos información robusta sobre los homicidios en Chile gracias a que, hace un par de años, viene trabajando el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos en la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, que produce informes semestrales y anuales", afirmó el docente.

"Esto ya existe, tenemos bastante información. Entonces, la pregunta que uno dice es 'bueno, ¿qué se gana con informar semanalmente?' Y uno ve que se gana poco y se arriesga mucho, porque esta cifra semanal es muy parcial y solo corresponde a los datos que informan las policías, que todavía no han tenido la posibilidad de ser consolidadas con otras fuentes de información", sostuvo Duce.

"Por lo tanto, (sería) un número que en pocos días o en pocas semanas podría crecer mucho respecto del número que originalmente se informó o, eventualmente, disminuir. Entonces, no es un instrumento que sirva mucho para guiar la política pública. Si ésta se sustenta en este informe semanal, corremos el riesgo de tomar decisiones muy desacertadas, porque es una información todavía de baja calidad", aseveró.

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