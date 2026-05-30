Pese a la derrota 2-1 ante Universidad de Chile, el técnico Fernando Díaz se mostró optimista sobre las posibilidades de Deportes Concepción para evitar el descenso. El "Nano" apeló a su vasta experiencia en situaciones críticas para enviar un mensaje de calma a la hinchada lila: "Hay que tener la flexibilidad para afrontar los desafíos. Iquique era peor que ahora, Coquimbo era peor que ahora, Ñublense también era peor que ahora, Santiago Morning era peor que ahora".

LEER ARTICULO COMPLETO