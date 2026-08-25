Arrau no logró convencer a Matías Walker sobre la pertinencia de su reforma constitucional

El senador Matías Walker (Demócratas) reiteró este martes su postura en contra de la idea de legislar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

"Mantengo mi postura de rechazar la idea de legislar esta reforma constitucional como se ha planteado, y concentrarnos de lleno en una agenda legislativa en la que estamos de acuerdo, que considero que es mucho más eficaz", afirmó el parlamentario tras reunirse con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

"Tengo una discrepancia de fondo: creo que no es necesaria una nueva Constitución para que el Estado asuma hoy día las facultades que tiene para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Acá hay un tema de gestión", agregó.

Las declaraciones de Walker se dieron en el marco de una serie de gestiones del Ministerio de Seguridad para reordenar las urgencias legislativas hacia proyectos con mayor viabilidad tras los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como del propio oficialismo.

En medio de este debate, el Presidente José Antonio Kast encabezó un acto frente a La Moneda para entregar 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), donde insistió en la necesidad de contar con respaldo normativo para apoyar el trabajo policial.

"Esta es una política de Estado porque es una licitación que viene en el tiempo. A nosotros nos toca entregarla, pero, si no hay respaldo legal (a los policías), si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlos, ¿de qué sirven los vehículos? No sirven de nada", dijo el Mandatario.

"El plan contra el crimen organizado es amplio; es mucho más que una discusión de la reforma constitucional, pero estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y todos nos unamos en torno al combate al crimen organizado", sostuvo.

Arrau asume autoría de la propuesta y abre espacio para ajustes

Frente a las críticas de senadores como Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN), quienes cuestionaron la redacción y técnica del texto constitucional, el ministro Arrau asumió la responsabilidad de la propuesta y confirmó una mayor apertura para introducir indicaciones.

"Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas, y por eso hemos estado conversando con los parlamentarios, viendo las sugerencias de mejora y cómo podemos avanzar en este proyecto", indicó el titular de Seguridad.

"Hemos ido aunando voluntades, por supuesto, con apertura a no poner discusión inmediata y darle tiempo para que podamos tener más espacio de conversación. Estamos abiertos a ajustar ciertos términos que han sido los más criticados, como los plazos del estado de excepción y otros", añadió.

Además, Arrau desestimó la comparación realizada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quien emplazó al Gobierno a retirar la reforma y advirtió que concentrar atribuciones bajo estados de excepción sin controles puede derivar en lógicas autoritarias como la ocurrida en Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez (1999-2013).

"Por favor", replicó el ministro, "hay mucha retórica y poco debate técnico".