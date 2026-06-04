Carabineros y detectives llegaron hasta el Barrio Meiggs, en la esquina de Esperanza y Alameda, para realizar un operativo de control de comercio ambulante y migratorio, en una zona donde abundan distribuidoras mayoristas de diversos productos que luego se venden en las calles. La acción conjunta contó con la presencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

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