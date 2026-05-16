Seguridad: Ministra Steinert enfrenta tormenta de críticas y dudas legislativas

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se encuentra en el ojo de una creciente controversia debido a los cuestionamientos sobre la efectividad de su gestión y el plan de seguridad propuesto por el Gobierno.

Las críticas se intensificaron luego de que la propia secretaria de Estado reconociera que no anticipaba la exigencia de "un plan estructurado y concreto" por parte del Congreso.

Inicialmente, Steinert presentó lineamientos generales ante el Senado, pero la presión parlamentaria la llevó a elaborar un documento más detallado, el cual está actualmente en preparación y que ha provocado una ola de reacciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Expertos advierten que la percepción de riesgo y miedo en la ciudadanía persiste, requiriendo un enfoque diferente. (FOTO: EFE)

Mientras algunos sectores respaldan el enfoque de la ministra, otros expresan preocupación por la dirección de las políticas de seguridad.

"La estrategia de la ministra Steinert en su gestión como ministra de Seguridad es lograr resultados concretos y no acumular papelería. Si bien el plan se va a entregar en tiempo récord, claramente el foco no está en cumplir formalismos, sino en hacer gestión", analizó el diputado Cristián Araya (Republicanos).

Por contraparte, su par Patricio Pinilla (DC) advirtió que "el país espera certezas, seguridades, capacidades instaladas y posibilidad de ir evaluando los avances".

A esto sumó la necesidad de una "ministra de Seguridad empoderada, que dé la confianza necesaria para que la gente piense que en algún momento se empezará a ganar la batalla contra la delincuencia. Por ahora, se sigue perdiendo la batalla".

Falta de coordinación y críticas desde el nivel local

La percepción de desorganización no se limita al ámbito legislativo. Alcaldes de oposición han manifestado su inquietud por la aparente falta de diálogo con el Ejecutivo en materia de seguridad.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, indicó que estos cuestionamientos "demuestran mucho" las prioridades que tiene el Gobierno, dado que "hoy hay una megarreforma en términos económicos que se está discutiendo, pero no hemos visto lo mismo en términos de seguridad".

"Me hubiese imaginado que en términos de seguridad no solamente hubiera una propuesta, sino que hubiese también un despliegue y conversaciones con los alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, lo cual no ha existido", lamentó la jefa comunal.

Alcaldes eportan que la agenda gubernamental no incluye un diálogo profundo con las autoridades locales para coordinar esfuerzos. (FOTO: ATON)

En tanto, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, defendió la gestión de la cartera, asegurando que "han tenido hartas reuniones" para abordar "el problema de seguridad" que afecta tanto a su comuna como el resto del país.

"Hemos estado trabajando con el delegado presidencial, la seremi de Seguridad, y ahí hemos aprovechado también de poder pedirle algunas medidas que nos ayuden", enfatizó.

Control situacional y el plan de seguridad en el foco

Por otra parte, el experto en seguridad Pedro Valdivia puso énfasis en la necesidad de un control situacional efectivo para abordar la actividad delictual.

Según Valdivia, este control debería evidenciarse en la respuesta a incidentes concretos como los ocurridos en Temucuicui, la frontera y la zanja. Estos eventos, argumentó, influyen directamente en la "sensación de inseguridad y temor que tiene la gente".

"El problema es, de acuerdo con lo que yo visualizo, con las críticas que hay hacia la ministra, es el plan de seguridad. Y efectivamente el plan de seguridad es una planificación o una estrategia para implementar en el corto, en el mediano y en el largo plazo en términos de prevención", advirtió el experto.

La oposición señala que las acciones actuales no logran detener el avance de la criminalidad. (FOTO: ATON)

Nuevos flancos: Contraloría e irregularidades

La situación de la ministra se complica con la apertura de un nuevo flanco: la Contraloría General de la República inició una revisión de un oficio relacionado con requerimientos y solicitudes de información emitidos por Steinert en sus primeras semanas en el cargo.

El objetivo es "determinar si dichas actuaciones se ajustaron correctamente a las normas y procedimientos que rigen al aparato público".

A esto se suma la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, un hecho que sigue generando interrogantes sobre posibles intervenciones indebidas o irregularidades en la ejecución de ciertos procedimientos internos, lo que sin duda podría tener impacto en su continuidad.