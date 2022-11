El senador Francisco Huenchumilla (DC) comentó en El Primer Café que "llama la atención" que periódicamente vuelva el debate por la Ley Antiterrorista, algo que puso en la palestra la derecha en el acuerdo por la seguridad. Esto, continuó, debido a que en los últimos 25 años "esta ley ha fracaso completamente en su aplicación en La Araucanía", y cuestionó "cuántas querellas se han presentado y no pasó absolutamente nada", por lo que consideró que esta ley "ha sido absolutamente ineficaz". A su juicio, "independiente de la situación en La Araucanía, yo pienso que Chile necesita una legislación moderna sobre este tipo de delito, en consonancia con lo que es la legislación europea en general, pero decir que esta es la varita mágica para resolver los problemas en La Araucanía, ese cuento yo no me lo compro".

