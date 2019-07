19:03 - | "Acordamos poder interponer algunas acciones legales por el riesgo sanitario y por todos los pacientes que han tenido que estar postergados por todos los procedimientos que no se han materializado. No son procedimientos que uno no debiera hacer, que obviamente sobrecargan el sistema, que hay que recalendarizar", afirmó la presidente del Colmed, Izkia Siches.