Comunidades educativas participaron del simulacro por sismo y tsunami en Valparaíso
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Estudiantes de párvulos, secundarios y de educación superior participaron este jueves del simulacro por sismo y tsunami en la ciudad de Valparaíso, organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio de Educación (Mineduc).
El organismo informó que la iniciativa buscó "entrenar el proceso de evacuación ante sismo y tsunami según el PISE o Plan de Emergencia de cada establecimiento, para responder de forma ordenada, tranquila y segura".
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