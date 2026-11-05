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Comunidades educativas participaron del simulacro por sismo y tsunami en Valparaíso

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Estudiantes de párvulos, secundarios y de educación superior participaron este jueves del simulacro por sismo y tsunami en la ciudad de Valparaíso, organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio de Educación (Mineduc).

El organismo informó que la iniciativa buscó "entrenar el proceso de evacuación ante sismo y tsunami según el PISE o Plan de Emergencia de cada establecimiento, para responder de forma ordenada, tranquila y segura".

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