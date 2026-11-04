La premiación 100 Líderes Mayores 2026 en imágenes
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Desde Michelle Bachelet al Profesor Rossa, desde Andrés Zaldívar a Don Carter. Líderes comunitarios, el cartero más longevo de Chile, creadores, deportistas y académicos fueron reconocido por 100 Líderes Mayores, iniciativa de Conecta Mayor UC que destaca cada año a personas mayores de 75 años que siguen vigentes y realizando aportes al país desde diferentes actividades.
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