Maripán se integró a los entrenamientos de La Roja para los amistosos con Colombia
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El defensa Guillermo Maripán, jugador de Inter de Porto Alegre, se integró este jueves al plantel de la selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, para los entrenamientos en el complejo deportivo "Juan Pinto Durán", para los amistosos contra Colombia, pactados para el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.
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