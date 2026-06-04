Subtel creó nuevo prefijo para identificar llamadas de organismos del Estado

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció la creación del prefijo telefónico 702, que será utilizado exclusivamente por organismos del Estado para realizar llamadas masivas, con el objetivo de entregar mayor seguridad a los usuarios y facilitar la identificación de comunicaciones oficiales.

La medida será publicada este viernes 5 de junio en el Diario Oficial y forma parte de una actualización al sistema de numeración telefónica impulsada por la autoridad para combatir estafas, reducir el acoso telefónico y fortalecer la confianza de las personas al momento de recibir llamadas.

De acuerdo con Subtel, el nuevo prefijo identificará comunicaciones provenientes de instituciones públicas como ministerios, municipalidades y hospitales, entre otros organismos. Su implementación será gradual y se proyecta que entre en funcionamiento de manera definitiva en marzo de 2027.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó que "anunciamos el nuevo prefijo 702 para llamadas masivas originadas desde instituciones públicas, que sin duda brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación, entre otras".

Junto con la creación del 702, la autoridad redefinió el uso de otros prefijos. Desde este 5 de junio, el número 600 quedará reservado para llamadas informativas o de soporte que hayan sido solicitadas por los usuarios o que estén asociadas a contratos vigentes, por lo que no podrá utilizarse para fines publicitarios o promocionales.

Por su parte, el prefijo 809 continuará destinado a llamadas masivas de carácter comercial o publicitario que no hayan sido requeridas por las personas.

La actualización también establece que las cobranzas extrajudiciales no podrán utilizar los prefijos 600 ni 809. Sin embargo, este tipo de comunicaciones seguirá sujeto a la fiscalización de Subtel y del Sernac respecto de las condiciones y horarios en que pueden realizarse.