El exdirector de Azul Azul Juan Pablo Pavez comentó en Cooperativa Deportes las nuevas revelaciones en torno al de nominado Caso Sartor y aseguró que la crisis que afecta a la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile es el peor caso de corrupción en la historia de un club chileno, con "gánsteres" conformando un cartel. Revisa la entrevista completa.

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