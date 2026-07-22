Hermann Manríquez, director de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso y experto en geomorfología, conversó con Cooperativa sobre las consecuencias del sistema frontal en los relieves geográficos del país y el "funcionamiento complejo y difícil de entender" de la naturaleza.

"Lo que estamos observando es -en un corto período de tiempo- cómo la naturaleza actúa de una forma muy dinámica e intensa, y que contribuye a hacer evolucionar el relieve. Lo que nosotros vemos: el impacto de las marejadas sobre las playas, la activación de las quebradas, la erosión, no es otra cosa que la naturaleza funcionando. El problema es que hoy día nos afecta en la instalación, la estructura, se quiebran los puentes, se rompen los caminos, se corta la luz. Entonces, eso significa que tenemos que tratar de convivir, conocer y tratar de convivir de la mejor forma con esta naturaleza que es muy dinámica", planteó.

Manríquez explicó que la intervención del ser humano también influye en las consecuencias de desastres naturales: "Hay que tener claridad de que el suelo y el territorio tienen lugares que aceptan de mejor forma la instalación de estructuras y otros que no. Eso se llama las potencialidades del territorio. Hay que planificarlo en función de dos cosas: uno, en consideración a esta dinámica de la amenaza que se transforma en un riesgo para la población, y la otra, los espacios de protección".

"Si yo recorro la costa de norte a sur, voy a encontrar quebradas, dunas, humedales. Esos son lugares interesantes desde el punto de vista científico, patrimonial, de biodiversidad. Y por otro lado hay espacios que son ‘planitos’ que sí permiten la urbanización. Si podemos hacer un modelo de gestión que considere este comportamiento dinámico de la naturaleza y a la vez la protección de esos espacios, cartografiemos, hagamos participar a la comunidad y empecemos a ocupar no una urbanización paralela a la línea de costa, sino que sea transversal a ella. Dejemos estos espacios (quebradas, dunas, humedales) como espacio verde para poder hacer ocio, protegerlo y gozarlo", enfatizó.

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