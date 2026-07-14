Empresas eléctricas anticipan cortes de luz y despliegan casi 3.000 cuadrillas

Las empresas eléctricas activaron de manera anticipada sus planes de contingencia ante la llegada del sistema frontal que afectará al país esta semana, desplegando más de 2.800 brigadas y cuadrillas -unas 8.200 personas en terreno- para enfrentar eventuales cortes de suministro.

Así lo informó el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, quien advirtió en Una Nueva Mañana que se trata de "un evento meteorológico de alto impacto" y que las interrupciones de electricidad son prácticamente inevitables.

Aprendizajes tras la crisis de 2024

Meriches recordó que la experiencia del invierno de 2024, marcada por cortes de luz prolongados y fuertes críticas por la falta de comunicación con los usuarios, dejó un aprendizaje importante para la industria.

"Hoy día se están invirtiendo más de 28.000 millones de pesos durante esta temporada; eso es un 25% más de lo que se invirtió el año 2024 en todo lo que significa la preparación para el invierno", detalló.

El directivo explicó que se han reforzado las tareas preventivas de poda y corte de vegetación -la principal causa de caída de cables por árboles y ramas- y que los canales de atención al cliente, tanto digitales como de contact center, fueron mejorados tras las críticas.

"No es imposible pensar que no va a haber cortes de luz. Los vamos a tener. Lo importante (...) es poder reponer ese servicio de la manera más rápida posible", señaló.

Zonas más expuestas y tiempos de reposición

Consultado por las comunas más vulnerables, Meriches puso el foco en tres tipos de zonas: sectores rurales, donde los tiempos de reposición son más extensos; el norte de la Región Metropolitana, que no ha enfrentado precipitaciones importantes en lo que va del año; y la costa de la zona central, que recibirán de frente las ráfagas de viento del frente climático.

Respecto a los tiempos de reparación, explicó que existen brigadas livianas -para daños menores en el cableado- y brigadas pesadas, que se activan cuando la caída de árboles derriba varios postes de manera simultánea, lo que implica trabajos más extensos.

En casos como choques de vehículos contra postes, la reposición puede tomar entre una y dos horas una vez despejada la zona por las autoridades competentes.

Llamado a la prevención ciudadana

El director de Empresas Eléctricas AG hizo un llamado a la población a tomar resguardos antes de que se registren los cortes: cargar celulares y baterías, tener linternas a mano, revisar techos para evitar daños en el tendido eléctrico y alejarse de cables cortados que puedan estar energizados.

También pidió a las personas con familiares electrodependientes que no estén inscritos en el registro respectivo que den aviso anticipado a las distribuidoras.

Sobre la comunicación con las empresas, Meriches indicó que existen aplicaciones móviles, canales de WhatsApp, contact center y redes sociales para reportar problemas, aunque reconoció que "siempre hay oportunidades para mejorar esa conectividad y esos canales de contacto", especialmente pensando en adultos mayores que requieren atención más directa.