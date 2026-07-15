En entrevista con El Diario de Cooperativa, el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, descartó este miércoles que liderar ambas carteras afecte la capacidad de respuesta del Ejecutivo para enfrentar el sistema frontal que mantiene bajo alerta a 10 regiones del país, asegurando que las funciones de estos ministerios "no son excluyentes", sino "complementarias".

Ante la consulta sobre cómo dividirá su tiempo ante las contingencias de infraestructura, conectividad y telecomunicaciones, la autoridad defendió la solidez de sus equipos de trabajo y la ventaja de coordinar de manera unificada los servicios, afirmando que "la sinergia que genera esta coordinación conjunta es más virtuosa".

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