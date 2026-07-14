Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, conversó con Cooperativa sobre el anunciado tren de sistemas frontales que se espera para los próximos días para la zona centro-sur del país, por el que se precipitarán más de 100 milímetros en cuatro días en Santiago, fenómeno que no ocurre desde el 2015.

El frente será acompañado de ríos atmosféricos, que son un "arrastre de masas de aire rico en humedad que usualmente están en latitudes tropicales (…) A veces una tormenta, un sistema frontal, es capaz de arrastrar desde el trópico una larga lengua de varios miles de kilómetros de largo de ese aire rico en humedad".

"Esa humedad, cuando llega a la cordillera chilena, es forzada a ascender, se condensa, forma nubes que descargan abundante precipitación. Entonces, cuando tienes un sistema frontal que está arrastrando aire desde el trópico, ese aire viene rico en humedad y usualmente cada vez que llueve fuerte en Chile es porque hubo un río atmosférico de por medio. No es una cosa nueva, siempre ha existido, pero los años de El Niño hacen que esos ríos atmosféricos se den más frecuentemente", explicó el experto.

Cordero advirtió además de posibles aluviones en las zonas cordilleranas: "El planeta está varios grados por encima de valores típicos. Eso aumenta el riesgo de tener precipitaciones con isoterma cero relativamente alta, que en la cordillera o en la precordillera en vez de nevar, llueva". arrastrando sedimentos con fuerza hacia los valles.

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