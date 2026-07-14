El timonel Raúl Soto declaró totalmente "desahuciado" el acuerdo que anunciaron la semana pasada senadores del PPD junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aprobar una invariabilidad tributaria escalonada en el marco de la megarreforma.

Soto dijo en El Primer Café que el secretario de Estado infligió un "doble agravio" a la colectividad: "Primero al vulnerar la institucionalidad partidaria y, segundo, por haber roto su propia palabra" al "meter de contrabando" una indicación que buscaba bajar el impuesto corporativo ya no a 23, sino a 22 por ciento; acción que rápidamente fue retrotraída y reconocida como un paso en falso por el Gobierno y el oficialismo.

El diputado admitió que los propios "errores del Gobierno han contribuido a despejar el camino" en la interna, tras "una semana turbulenta", y facilitado un acuerdo amplio en la oposición para rechazar el proyecto e impugnarlo luego ante el Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, indicó, "el ministro Quiroz ha dejado de ser, al menos para nosotros, un interlocutor válido".

Más allá de "las autocríticas correspondientes (en el propio PPD), cuando hay dos partes en un diálogo que busca un acuerdo, y una de ellas está actuando de buena fe -en este caso los senadores- y la otra está actuando de mala fe -como fue el caso del ministro Quiroz-, se llega a un punto de ruptura de confianzas que es muy difícil recuperar", finalizó Soto.

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