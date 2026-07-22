Sistema frontal ha dejado 100 viviendas destruidas y casi 3.500 damnificados

Un nuevo balance oficial de las consecuencias del tren de sistemas frontales que afecta a gran parte de nuestro país elevó a 100 el número de viviendas con pérdida total, y a 3.469 la cifra de damnificados a nivel nacional.

Según el reporte entregado la mañana de este miércoles por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), también se cuentan más de 3.500 inmuebles con daño mayor y otros 20.000 con daño menor.

Por otro lado, el número de fallecidos se mantiene en 13 personas, mientras que los desaparecidos disminuyeron a cuatro, debido al hallazgo con vida de tres personas que se habían extraviado en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana.

En tanto, las autoridades informaron que 1.552 personas se encuentran albergadas tras el paso del temporal, y más de 63.000 siguen aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Otro gran impacto del temporal se evidencia en la falta de agua potable: hasta ahora, más de 139.000 clientes siguen sin suministro en Coquimbo, donde una de las comunas más golpeadas es Ovalle, que mantiene el servicio suspendido parcialmente a la espera de que baje el cauce del Río Limarí.

De hecho, se instalaron 200 estanques en la zona para hacer frente a la contingencia, pero solo 160 de ellos están habilitados de momento para el abastecimiento alternativo.

En cuanto al suministro eléctrico, el 92% de los hogares de Coquimbo ya lo recuperó, pero todavía hay más de 13.500 clientes que están sin servicio hace más de 72 horas.

La cifra de hogares sin luz hace tres días se reduce de manera considerable al mirar el panorama en Valparaíso (4.300 clientes) y Atacama (3.600), consignó el Senapred.

Por último, las autoridades indicaron que las clases estarán suspendidas por el resto de la semana en toda la Región de Coquimbo, así como en la Provincia del Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.