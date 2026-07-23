Jefe de la Defensa en Coquimbo informó avances en conectividad y servicios básicos

El general del Ejército Eugenio Ribba, jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, abordó en Cooperativa en qué condición se encuentran los servicios básicos en esa región, una de las más golpeadas por el más reciente sistema frontal.

La principal preocupación en la zona es la falta de agua potable, mas de acuerdo con la autoridad, "lo más complejo está en la conurbación La Serena-Coquimbo: en las otras localidades tenemos problemas, pero el sistema alternativo funciona mejor, porque son poblaciones más pequeñas".

"Ayer (miércoles) en la tarde se consiguió completar 10 puntos de llenado de camiones, entonces eso debería andar mucho más rápido hoy, y va a permitir que el circuito se haga con mayor frecuencia", profundizó en El Diario de Cooperativa.

En cuanto a las afectaciones puntuales, afirmó que "en Ovalle, más o menos el 50% de la población ya recibe agua de forma normal, y (el suministro) debería restablecerse completamente -según calculan- a más tardar mañana".

"En la conurbación, empezó a mejorar la calidad de agua muy lentamente, después de muchos trabajos que se hicieron ayer con maquinaria del Ejército: tuvieron que instalar nuevas cañerías para hacer canales y así hacer llegar agua a los filtros. Entonces, anoche se logró tener una producción pequeña de agua limpia, que se debería haber incrementado", aseveró.



De derecha a izquierda, el general Ribba junto al Presidente Kast y el gobernador Cristóbal Juliá. (Foto: Presidencia)

En materia de conectividad, en tanto, el general precisó que "todas las comunas están con acceso terrestre, (aunque) con ciertas restricciones. Desde anteayer, el esfuerzo está en conectar las localidades más pequeñas que están aisladas con los vuelos de helicópetros, cuyas tareas se enfocan en la evacuación de personas, enlace y abastecimiento a esas localidades".

Consultado por el aislamiento de personas, Ribba admitió que "no puedo asegurar en un 100%" que no haya vecinos en esa condición, "porque hay localidades a las que queremos acercarnos hoy, pero por los antecedentes que tenemos, no habría gente aislada con complicaciones".

Con todo, el jefe de la Defensa en Coquimbo estimó que, para dar por controlada la emergencia, lo más importante es subsanar la falta de agua y de conexión eléctrica, relevando que "anoche aún quedaban 21.000 clientes de CGE sin suministro".