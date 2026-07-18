14:25 - | Cristian Rondanelli, delegado presidencial provincial de Choapa: Tenemos cortes de ruta en la zona. Generamos alertas preventivas, la evacuación de toma del Río Illapel, alertamos al sector del Valle de Chalinga. Anoche se llevó evacuaciones en Canela y tenemos unas personas albergadas en Infiernillo, golpeadas por un alud.

14:24 - | Senapred pidió evacuar sector Higueritas Unidas, por desborde de quebrada El Ingenio, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Higueritas Unidas, por desborde de quebrada El Ingenio, en la comuna de #Ovalle, Región de #Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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14:05 - | Lampa: Al menos 500 viviendas deben ser evacuadas en el sector de la toma Lamparaíso.

13:48 - | Rincón: Ha habido menos queja ciudadana en comparación con años anteriores

13:44 - | Rincón: Nos encantaría ir rápido (solucionando esto), pero deben entender los ciudadanos que es un temporal de características excepcionales. No es tan simple

13:42 - | Rincón: Luego viene La Araucanía, Metropolitana y Coquimbo en nivel de afectación por corte de luz.

13:42 - | Ministra de Energía, Ximena Rincón: Voy camino a Quilpué, quie tiene mayores cortes de luz, pero hemos mejorado los números. Son 133.553 clientes afectados, lo que es el 33,4%

13:34 - | Delegado presidencial provincial de Huasco (Región de Atacama), Juan Donoso: Está complicada la comuna de Alto del Carmen, se ordenaron evacuaciones; y en Vallenar también

13:30 - | Senapred ordenó evacuar sectores Tambillos, Apatitas y Las Cardas en la comuna de Coquimbo por desborde de quebrada Tambillos; y el sector Carachilla El Guindo, en la comuna de Ovalle, por desborde de quebrada Seca Sotaquí. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Tambillos, Apatitas y Las Cardas en la comuna de #Coquimbo por desborde de quebrada Tambillos; Además del sector Carachilla El Guindo, en la comuna de #Ovalle, por desborde de quebrada Seca Sotaquí, en la Región de #Coquimbo.



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13:28 - | Presidente Kast: "Tenemos que empezar a pensar hacia adelante en el tema de energía, tema de salud, el tema de educación y el tema de desarrollo social, sin dejar de lado las otras acciones, como agricultura con la pérdida de cosechas. Menos mal se alcanzó a activar el seguro agrícola".

13:27 - | Presidente Kast: "Si bien es cierto que vienen otros frentes, se fue desplazando (el actual) y hoy día la zona más crítica, diría yo, es Santiago, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama".

13:13 - | Otra alerta SAE fue enviada al sector centro de Tongoy, en la Región de Coquimbo, por desborde del estero. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector centro de #Tongoy, comuna de Coquimbo, en la Región de #Coquimbo, por desborde de estero Tongoy. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:44 - | El organismo también ordenó la evacuación del sector Santa Cristina, en la comuna de Ovalle, por desborde de la quebrada Santa Cristina. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector Santa Cristina, comuna de Ovalle, en la Región de #Coquimbo por desborde de la quebrada Santa Cristina. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:39 - | Senapred solicitó evacuación del Valle de Los Ángeles, en el sector Las Rojas -comuna de La Serena-, por desborde del río Elqui. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR Valle de Los Ángeles sector Las Rojas, en la comuna de La Serena, Región de #Coquimbo, por desborde del río Elqui. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:28 - | Codina: Hay seis viviendas afectadas en el sector Améstica por el desborde de ríos

12:27 - | Codina: Seguimos monitoreando la región e informando al ministerio del Interior sobre contingencias

12:26 - | Codina: Hicimos un trabajo que fue muy responsable en los campamentos. Quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de actuar a tiempo y colaboraron con nosotros

12:25 - | Codina: La RM resistió relativamente de buena manera, y eso se ve en la planificación que se desarrolló

12:24 - | Codina: Hago un llamado a entender cómo se pagan las consecuencias de un incendio en la cordillera. Toda la tierra quemada fue arrastrada por las precipitaciones en Las Condes

12:22 - | Delegado presidencial de la RM, Germán Codina: Estaba conversando con el alcalde de San Pedro para normalizar el servicio eléctrico

12:11 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Cuando aumentan las precipitaciones, también aumentan los sedimentos en los cursos de agua y el proceso de una planta de tratamiento de agua potable se hace más lento.

12:08 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Los socavones son consecuencia de remoción en masa en algunos casos y eso ocurre porque el uso de suelo no fue del todo adecuado para la construcción; particularmente, puede ocurrir que se sature el suelo de agua.

12:04 - | Eduardo Leiva, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica: Veníamos enfrentando una megasequía de 14 años y ahora nos vemos en un escenario de lluvias de alta intensidad en poco tiempo. Eso hace que los sistemas no estén preparados para estas condiciones.

11:50 - | Rescataron a la familia que quedó aislada en Monte Patria Rescataron a la familia que quedó aislada en Monte Patria https://t.co/BMlKHwhSw2 pic.twitter.com/LdDarg1Giq — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

11:48 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: Tenemos sistemas de monitoreo a través de nuestro observatorio. Tenemos priorizado los relaves y pasivos ambientales que están abandonados y, una vez superado el mal tiempo, vamos a analizar los peligros geológicos.

11:45 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: A partir de un trabajo preventivo, desde Sernageomin central, no tenemos ningún inconveniente. Las empresas nos van reportando cómo van evolucionando las carga de los tranques, la condición de las faenas y cualquier accidente o anomalía.

11:39 - | Director (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca: No hay ningún riesgo con el vertimiento de aguas lluvias del relave Las Cenizas.

11:38 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: La emergencia debería extenderse, porque hay anuncios de un cuarto frente que debería entrar el próximo lunes.

11:32 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Nos queda un 2% de emergencia que equivale a 2.000 millones de pesos de presupuesto para todo el año, que están a disposición del Cogrid.

11:32 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Tenemos un reporte de 124 personas albergadas, tres personas lesionadas reparando techumbre, y 500 personas aisladas, en la localidad de Petorca al interior.

11:21 - | Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: Las precipitaciones en algunos sectores alcanzaron los 230 milímetros de agua, como en la comuna de La Cruz, en la Cuesta de lo Dormida (Provincia de Marga Marga).

11:19 - | Valparaíso: Suministro de agua potable se mantiene con normalidad. Esval precisó que en La Cruz se registra alta turbiedad en las fuentes de producción, pero la operación se mantiene normal, y en Llay Llay, un macrocolector resultó dañado por deslizamiento por trabajo de terceros.

10:49 - | Maipú: Canal Santa Marta se desbordó a la altura de calle Glorias Navales sin dejar daños de consideración.

10:36 - | Al menos 376.927 clientes sin luz: Región de Valparaíso continúa como la más afectada, seguida por La Araucanía.

10:34 - | Familia, con dos niños, quedó aislada en Monte Patria: Sólo pueden rescatarla por aire Familia, con dos niños, quedó aislada en Monte Patria: Sólo pueden rescatarla por aire https://t.co/urqT7Sk202 — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

10:29 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Lo más probable es que no quedemos cortos de presupuesto y el Gobierno va a tener que buscar la manera de transferir recursos a los territorios para enfrentar una emergencia que va a provocar daños de gran consideración

10:27 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Tenemos un presupuesto de 1.700 millones de pesos, que corresponde al 2% del fondo nacional de desarrollo regional. De esos recursos, se han transferido a los municipios poco más de 340 millones de pesos para las primeras tareas

10:21 - | Senapred pidió evacuar sectores Villa Prat en El Tránsito y El Retamo en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, por desborde. ¡ATENCIÓN! Por desborde #SENAPRED solicita EVACUAR sectores Villa Prat en la localidad El Tránsito y El Retamo en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de #Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED%u2026 pic.twitter.com/zpDwOzxhwk %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

10:15 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: La activación de las quebradas es una de principales preocupaciones. Hay una situación crítica en Las Pircas y en el sector de La Fragua, por el valle del Tránsito, y ya hay un trabajo del Ejército y Municipalidad para proceder con los planes de evacuación. Una situación similar está ocurriendo en Vallenar, en la Quebrada Valparaíso.

10:02 - | Ejército continúa apoyando la evacuación voluntaria de la toma de la ribera del Río Mapocho en la comuna de Talagante.

09:57 - | Senapred declaró alerta amarilla para la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, por evento meteorológico #SENAPREDAtacama Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Tierra Amarilla por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/VIynKOjnuW pic.twitter.com/u2cLO9wHgO — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:57 - | Alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera: Por el momento no tenemos personal de las Fuerzas Armadas en la zona que tenemos aislada.

09:47 - | Todas las quebradas se activaron anoche, relata el alcalde

09:46 - | Alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera: Estamos muy angustiados. Hay una familia que quedó como en una isla. La única forma de rescate es de manera aérea

09:38 - | Alerta roja para toda la región de Coquimbo #SENAPREDCoquimbo Se modifica cobertura Alerta Roja para la Región de #Coquimbo por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/msSWJyqpjz pic.twitter.com/XebT6eLLDD — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:28 - | Sistema frontal: Damnificados suben a 516 y reportan una persona desaparecida Sistema frontal: Damnificados suben a 516 y reportan una persona desaparecida https://t.co/tvPAUeZBz6 pic.twitter.com/kaAY5Goess — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

09:27 - | Senapred solicitó evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, por alerta de crecidas. ¡ATENCIÓN Por alerta de crecidas #SENAPRED solicita evitar riberas de ríos, esteros y quebradas de la Provincia de #Elqui, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. pic.twitter.com/fpHkMNDsnm — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

09:25 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Me guardo las críticas para después, muchas veces los alcaldes miramos hacia el lado y nos vemos un poco solo en estas situaciones. Nos apoyamos con lo que tenemos. Lo que nosotros solicitamos es que se liberen fondos de emergencia por parte del Gobierno.

09:22 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Hasta el minuto no hay riesgo de que las quebradas puedan afectar a alguna vivienda o algo en particular.

09:22 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Estamos pidiendo a las personas que se resguarden en sus casas, pero principalmente que se disminuya el tránsito vehicular.

09:19 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: En Tongoy, ya llegó la electricidad, se hizo la reposición, pero la gente habita en sectores muy cercanos a la costa y cuando el mar presenta estas marejadas pone en riesgo a quienes habitan en ese lugar.

09:16 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: La gente no quiere salir de sus viviendas.

09:11 - | [Radio en vivo] Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Coquimbo es una comuna con una ruralidad muy extensa y hoy el ojo está puesto en la activación de las quebradas. Lugares donde no llovía hace mucho tiempo, donde la absorción de la tierra se perdió y el agua está escurriendo.

09:00 - | Alta turbiedad en planta de tratamiento aumenta riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena Alta turbiedad en planta de tratamiento aumenta riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena https://t.co/F0lnst6xsR — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

08:41 - | Delegado de Valparaíso por cortes de luz: "No puede ser que no tengan tiempo de reposición" Delegado de Valparaíso por cortes de luz: "No puede ser que no tengan tiempo de reposición" https://t.co/fHOjkw0qp7 pic.twitter.com/6o7bwBmE9H — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2026

08:41 - | Balance Senapred: Un total de 41 mensajes SAE enviados para apoyar procesos de evacuación.

08:40 - | Balance Senapred: Un total de 16 viviendas reportadas como destruidas; 291 viviendas con daño mayor; 5.319 con daño menor, y 863 en evaluación.

08:32 - | Balance Senapred: 516 personas damnificadas, entre la Región de Atacama y La Araucanía; 800 albergados; 1.181 personas aisladas; seis personas lesionadas; una persona desaparecida en la Región del Maule; cuatro personas fallecidas.

08:28 - | Senapred pidió evitar ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama ¡ATENCIÓN Por crecida evite ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA mantener la calma y acatar las%u2026 pic.twitter.com/3c1kxjYRka — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:25 - | Biobío: Gobierno comprometió 250 millones de pesos para las comunas de Arauco, Tomé y Talcahuano, y 350 millones de pesos para la comuna de Penco. Recursos que fueron recuperados por el Gobierno Regional en el marco del %u201Ccaso convenios%u201D.

08:22 - | Metro de Valparaíso retomó el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa, luego de una interrupción del suministro de energía para la red. #EFEINFORMA 06:54 horas ¡Atención! Se inicia el servicio entre Limache y Puerto. Toda la red se encuentra operativa. Mantente atento a nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/zmlFmlM5s8 — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 18, 2026

08:16 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, sobre cortes de luz: Hay un problema de norma porque cuando son casos de fuerza mayor, no hay tiempo de reposición.

08:10 - | Senapred declaró alerta roja en la Provincia de Huasco, Región de Atacama. #SENAPREDAtacama Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Provincia de #Huasco por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/0DExPGM32M pic.twitter.com/o80HOzsPXA — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

08:07 - | Valparaíso: Una persona falleció tras ser arrastrada por caudal en cruce de badén en la comuna de Santa María.

08:04 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar: El Río Huasco tiene calidad de humedal urbano. Entonces, entramos en materias delicadas porque no se puede intervenir, pero con el decreto de emergencia del Presidente de la República nos dimos la calidad de entrar al río e intervenirlo de todas formas, porque si no lo hacíamos, poníamos en riesgo la integrad de las personas de nuestra comuna.

07:58 - | Alcalde de Vallenar, Víctor Isla: Tenemos maquinaría que debido al decreto de emergencia pusimos a disposición; más de 12 equipos municipales; hay un contingente de más de 44 carabineros, que están atendiendo la emergencia; hay seis compañías de Bomberos. Vallenar es una zona compleja, porque además hay un sector rural.

07:56 - | Víctor Isla, alcalde de Vallenar en Cooperativa: Hasta las 7:00 de la mañana han precipitado más de 30 milímetros en la ciudad, lo que significa la acumulación del promedio anual que tenemos en la comuna.

07:52 - | Valparaíso: Corte por crecida de río en La Ligua dejó aislada a más de 600 personas.

07:47 - | Senapred pidió evacuar sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde de canal, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada Valparaíso; en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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07:39 - | Senapred pidió evacuar los sectores de Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral, #SENAPRED solicita evacuar sectores Villa el Arrayán sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral; en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



Para reforzar la evacuación en%u2026 pic.twitter.com/M2yXWNPwBy — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

07:32 - | Coquimbo: Crecida del Río Guatulame se llevó el puente del sector Tomé Bajo, dejando alrededor de 600 personas en aisladas en Monte Patria.

07:28 - | Más de 374.000 clientes sin suministro eléctrico en el país: La Región de Valparaíso concentra los cortes, seguida por la Región de Coquimbo.

07:12 - | Por la activación de quebrada, senapred llamó a evacuar sector de Quebrada San Carlos, en la comuna de Vicuña. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada San Carlos, Ruta 41, en la comuna de #Vicuña, Región de Coquimbo.



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07:11 - | Senapred pidió evacuar también sectores de Las Pircas y La Fragua en Alto del Carmen, en la Región de Ataca,a. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada, #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Pircas y La Fragua, en la comuna de #AltoDelCarmen, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería%u2026 pic.twitter.com/0VbjNfnhdr — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026