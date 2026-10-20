El alcalde de Quillota, Luis Mella, conversó con Cooperativa sobre el colapso del sistema de agua lluvia en la comuna luego de recibir alrededor de un milímetro de precipitaciones por minuto en un periodo de 15 minutos, lo que provocó la evacuación y filtraciones en consultorios y supermercados de la zona.

"Tenemos cerca de 700 clientes afectados con corte de energía eléctrica por la caída de un rayo en un transformador de un sector poblacional de Quillota. Tuvimos un problema en un paso bajo nivel, pero que una vez que bajó la intensidad de la lluvia se puso resolver. Estamos viendo los establecimientos educaciones, hoy día en Quillota las clases fueron suspendidas, y tuvimos hasta las 16:00 horas cerca de 27 milímetros de agua caída", detalló el jefe comunal.

Asimismo, precisó que "en junio, como toda la zona central, tuvimos una emergencia muy grave: tuvimos hasta 120 milímetros de agua en 24 horas. Sin embargo, la intensidad, es decir, estos 15 milímetros en 15 minutos, no lo habíamos tenido".

El alcalde Mella señaló que se espera que alrededor de las 22:00 horas decline el sistema frontal y realizarán un Cogrid comunal para decidir y evaluar medidas para enfrentar el fenómeno climático.

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