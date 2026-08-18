El experto de la Dirección Meteorológica de Chile Elio Bruford tranquilizó en Cooperativa respecto al sistema frontal que aqueja a la Región de Antofagasta y, con especial gravedad, a la comuna de Tocopilla, al señalar que lo más intenso del fenómeno "ya pasó".

"Lo principal que hay que entender del norte es que este núcleo frío en altura ya pasó: pasó la máxima intensidad de precipitaciones y alcanzó a acumular montos que están entre los 10 y los 20 milímetros de agua caída, dependiendo de las estaciones que lo registraron", explicó a Lo Que Queda del Día.

"Más al norte estaban entre los 10 y los 15; la costa de la región de Antofagasta estuvo en torno a los cinco milímetros, y Tocopilla, que ha sido mediático el día de hoy, registró 16", detalló el meteorólogo.

"La buena noticia es que este fenómeno ya pasó. Ahora lo único que se espera es que, durante el transcurso del día, terminen de caer alrededor de 1 ó 2 milímetros más de precipitación, principalmente en los sectores costeros donde más daño ha causado (ya). Posteriormente, el pronóstico indica para este miércoles que estaríamos esperando cielo despejado, nubosidad parcial o condiciones soleadas en la zona norte", cerró el profesional.

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