La periodista y corresponsal española Almudena Ariza, quien desde 2000 se desempeña en la cadena RTVE cubriendo diversos conflictos internacionales, abordó en Cooperativa la evolución del periodismo y profundizó sobre los riesgos que enfrentan los profesionales de la comunicación en zonas complejas o frente a regímenes autoritarios.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la comunicadora -quien se encuentra de visita en Chile y dio una charla en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos- dijo que el periodista "no debe ser neutral ante crímenes de guerra, vulneración de los derechos humanos, homicidios o ante cualquier situación que consideremos que es una amenaza, un daño real el que se está generando".

"Lo más fácil para los líderes autoritarios es silenciar a la prensa. Es la tentación que tienen muchos de acallar a los medios cuando hacen su trabajo, cuando cuestionan, monitorean al poder, cuando son incómodos, investigan y cuando sacan a relucir la verdad", puntualizó.

Para Ariza, hacer periodismo independiente "no es fácil", puesto que -aseguró- "la tentación del que está en el poder es tener a favor a la prensa", por lo que llamó a "defender a la prensa" para lograr una "democracia de calidad".

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