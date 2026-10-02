La Red Educación Inicial 2030 -alianza que agrupa a más de 50 entidades, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Fundación Choshuenco, con el respaldo de Unicef- lanzó la campaña nacional "Partir con Equidad".

La propuesta busca incidir en el debate del Presupuesto para terminar con la histórica brecha de recursos que perjudica a los recintos parvularios Vía Transferencia de Fondos (VTF).

En conversación con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el director ejecutivo del Centro Interuniversitario de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (Celited UC), Ernesto Treviño, explicó que esta red inició tras percatarse que "no teníamos una política educativa en educación parvularia que fuera muy consistente entre gobiernos y que atendiera importantes problemas que sabíamos que permanecían", entre ellos "desigualdades en el financiamiento".

Según advirtió el académico, "un niño que va a un jardín vía transferencia de fondos recibe menos recursos que un niño que va a un jardín Junji de administración directa, por ejemplo".

El especialista expuso que la diferencia de fondos entre los tipos de administración repercute directamente en la capacidad de los recintos para conformar equipos de apoyo integral y atender las necesidades de los párvulos.

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