Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), pronosticó en Cooperativa lluvias leves para Santiago y vientos tremendos en Aysén, contra la entrada de un sistema de baja presión en el sur del país.

El meteorólogo precisó que "para Santiago, si bien van a caer algunas gotitas en la madrugada y la tarde del jueves, ya podríamos tener más precipitaciones, pero no deberían estar superando los 3 a 5 milímetros. Y lo mismo en Valparaíso".

"Un poquito más, entre los 10 y los 20, podría acumularse desde el Maule hasta el Biobío, pero son valores completamente normales. Lo más complicado ahí sería el viento, desde Maule al sur", explicó el experto.

"Hay un sistema de baja presión que está aproximando en lo que es La Araucanía hasta la Región de Aysén. Tenemos pronosticados vientos de hasta 100 kilómetros por hora, sobre todo en el sector de Aysén. Y el resto va a estar entre 80 y 100 los máximos, estamos hablando de las ráfagas. Pero tampoco vamos a estar libres de viento en lo que es el Maule, sobre todo en el sector costero precordillerano, hasta el Biobío, con un promedio de 40 a 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70", detalló.

En cuanto al norte del país, Zúñiga afirmó que no se pronostican precipitaciones en los próximos cinco días. Se registrará un aumento de las temperaturas en sector interior de la Provincia de Huasco y en la Región de Coquimbo se prevén días nublados.

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