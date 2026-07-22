Por la emergencia climática, se extiende el plazo de inscripción a la PAES 2026

Debido al intenso temporal que ha obligado a suspender clases en Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y mantiene a miles de hogares sin suministro eléctrico, la Subsecretaría de Educación Superior informó que se ampliará, de forma extraordinaria, el periodo de inscripción a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

"Ante la contingencia climática que atraviesa el país, nuestra prioridad es dar tranquilidad a las familias y asegurar que nadie se quede fuera del proceso por problemas de conectividad o razones ajenas a su voluntad", resaltó la subsecretaria Fernanda Valdés.

La directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas, en tanto, dijo "empatizar y solidarizar con las personas afectadas", por lo que valora la decisión del Comité Técnico de Acceso, pues "lo que nos mueve es que nadie se quede fuera del proceso de admisión por razones que les son ajenas".

En concreto, los interesados tendrán plazo hasta el lunes 27 de julio a las 13:00 horas el plazo para realizar el trámite, que consiste en llenar un formulario de registro en acceso.mineduc.cl o demre.cl, el cual debe incluir la sede de rendición y las pruebas de interés del usuario.

La cartera recuerda que, en el caso de los estudiantes de Cuarto Medio, las PAES obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1) ya están marcadas en el portal de inscripción, pero también deben considerar al menos una de las electivas: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. Además, rendirán la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) si la carrera a la que quieren postular la solicita.

Por su parte, las y los egresados de Enseñanza Media podrán seleccionar entre uno y cinco exámenes para el proceso de este año.

"Al finalizar, deben descargar su Tarjeta de Identificación y revisar cuidadosamente su inscripción. Las pruebas que ahí aparezcan serán las que podrán rendir el próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre", apunta el comunicado del Mineduc.