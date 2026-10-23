Vecinos de la población Juan Riquelme, en el Gran Concepción, trabajan junto a personal municipal y de la Defensa Civil en el retiro del barro y el agua que dejó el aluvión que afectó al sector, donde decenas de viviendas resultaron inundadas.

El municipio espera recuperar durante esta jornada el tránsito vehicular, mientras las familias denuncian que es al menos la tercera vez que enfrentan episodios similares y apuntan a problemas de drenaje y movimientos de tierra en terrenos vinculados a una empresa forestal.

"Las personas que realmente tienen que hacerse responsables de la situación hacen vista gorda", reclamó una vecina, quien advirtió además que el barro y el agua provocan el rebalse de las fosas sépticas y el ingreso de aguas servidas a las casas.

Desde el municipio, Julio Andrade, delegado de Barrio Norte, garantizó que continuarán las labores de limpieza y el apoyo a las familias afectadas.

Escuche el informe del corresponsal de Cooperativa en el Biobío, Cristofer Espinoza.

LEER ARTICULO COMPLETO