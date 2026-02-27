El meteorólogo Elio Brufort explicó que las nubes registradas este viernes en la zona central se deben a un sistema frontal activo en el sur que está trasladando nubes hacia el centro del país, aclarando que esto no significa el fin del verano, ya que es un fenómeno temporal.

Además, señaló que el frente lluvioso afectará principalmente al sur, especialmente en La Araucanía y el sur de Biobío. Asimismo, para el último fin de semana de febrero, adelantó nubosidad parcial el sábado y cielo cubierto el domingo en la zona central y el litoral, con temperaturas más frescas.

