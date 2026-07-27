Sistema frontal: Alerta roja para Valdivia y Futrono ante desborde de ríos

Senapred declaró alerta roja para las comunas de Valdivia y Futrono, en la Región de Los Ríos, ante el desborde de los ríos Coique y Santo Domingo producto del sistema frontal que afecta a la zona.

Según explicó la delegada presidencial Vicky Carrasco, "tenemos 10 viviendas con daños menores a nivel regional y 33 viviendas siendo evaluadas actualmente. Se encuentran desplegados también funcionarios de la seremía de Desarrollo Social haciendo las fichas FIBE para ver el nivel de afectación que tienen cada una de las familias de nuestra región".

"Principalmente estas afectaciones se concentran en la comuna de Valdivia con 33 viviendas anegadas aproximadamente", adelantó.

Además, un deslizamiento de tierra cortó la ruta de acceso a Futrono durante la tarde de este lunes.