Alonso Guajardo, de la Dirección Meteorológica de Chile, confirmó en Lo que Queda del Día la existencia de tormentas eléctricas aisladas en la capital durante esta jornada y no descartó la posibilidad de chubascos en el sector oriente y en la precordillera, con un peak entre las 19:00 y las 20:00 horas de este martes.

Además, el meteorólogo advirtió sobre la posibilidad de tornados en las próximas jornadas entre las regiones de Ñuble y La Araucanía.

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