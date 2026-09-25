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Tópicos: País | Tiempo

Nuevo sistema frontal aterrizará en La Araucanía este fin de semana

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El temporal incluye un pronóstico de tormentas eléctricas, según la alerta emitida por Meteorología.

Nuevo sistema frontal aterrizará en La Araucanía este fin de semana
 ATON (archivo)

Está previsto que las precipitaciones en la región cesarán la noche del domingo.

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Mientras las autoridades todavía gestionan las consecuencias del temporal que afecta a la zona sur del país, la Dirección Meteorológica anticipó la llegada de un nuevo sistema frontal en la Región de La Araucanía para este fin de semana.

Si bien la intensidad de las precipitaciones se redujo este viernes, está previsto que vuelva a caer más agua en horas de la tarde, y además, es probable que se registren tormentas eléctricas hasta este sábado.

Según la alerta emitida por Meteorología, esta última condición también tendrá lugar en las regiones de Los Ríos y Los Lagos entre hoy y mañana.

El próximo sistema frontal será especialmente intenso en el sector de Villarrica y Pucón. (Foto: DMC)

Volviendo a La Araucanía, la magnitud del temporal bajará levemente esta noche, e incluso podría salir el sol este sábado, cerca del mediodía, pero volverá a llover por la entrada de otro frente esa misma tarde.

Con todo, se pronostica que las precipitaciones se prolonguen hasta la noche del domingo en esa zona.

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