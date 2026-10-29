La psicóloga Francisca Jaque, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago (Usach), conversó con Cooperativa sobre las consecuencias que pueden tener en las víctimas de delitos sexuales las rebajas de condenas otorgadas a sus agresores, en medio de la controversia que enfrenta el Ministerio de Justicia. La especialista explicó que estas decisiones pueden reactivar experiencias traumáticas y alterar la sensación de seguridad que las víctimas intentan reconstruir, incluso después de concluido el proceso judicial.

Durante la entrevista, Haake profundizó en el concepto de "traición institucional", que aborda cómo las respuestas del Estado pueden debilitar la confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de protegerlas. Además, analizó las dificultades que supone conocer estos beneficios a través de la prensa y destacó la necesidad de garantizar una comunicación oportuna, acompañamiento psicológico y condiciones de protección durante los procesos de recuperación.

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