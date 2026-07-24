Productores de pisco acusan "falta de respeto" del ministro de Agricultura

La Asociación de Productores de Pisco criticó que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, haya descartado daños severos a la actividad como consecuencia del sistema frontal, y enfatizó que las consecuencias sobre predios e infraestructura son considerables en las regiones de Atacama y de Coquimbo.

"No hay daños estructurales en la agricultura chilena", dijo Campos a propósito del temporal, y al ser consultado en específico por el mundo pisquero, afirmó: "Hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no hay uvas en las parras".

Mediante una declaración pública, el gremio Pisco Chile afirmó que estas palabras no reflejan la situación de distintas localidades rurales del Norte Chico, y advirtió que todavía es prematuro para dimensionar el costo económico que tendrá la catástrofe.

Detalló que hay parrones destruidos e inundados, daños en infraestructura de riego, caminos rurales interrumpidos y plantas que debieron detener sus operaciones por problemas de conectividad, acceso y seguridad.

Indicó además que muchos productores "enfrentan hoy la incertidumbre de no saber cuándo podrán retomar sus labores, o cómo recuperarán el trabajo de años. Esa realidad merece respeto, empatía y presencia en terreno", expresó.

La organización invitó a Campos a recorrer las zonas afectadas, conversar con los agricultores y conocer directamente el impacto del sistema frontal en los valles pisqueros.

Las inundaciones afectaron predios, parrones e infraestructura productiva de la industria pisquera en Atacama y Coquimbo. (Foto: Asociación de Productores de Pisco)

"Los daños hay que medirlos acá".

El presidente de la Cooperativa Control Pisquero, Mauricio Stay, calificó las declaraciones de Campos como una "falta de respeto" hacia el sector y las familias afectadas.

"No se pueden medir los daños sentado desde una cómoda oficina en Santiago. Los daños hay que medirlos acá, con los testimonios de la gente, en terreno, embarrándose y ensuciándose las manos", sostuvo Stay.

El dirigente afirmó que todavía existen productores que no han podido ingresar a sus predios y viviendas, y reiteró que "ésa es la manera de medir los daños".

Desde la localidad de Chilecito, en la comuna de Monte Patria, Clara Carmona, productora de la Cooperativa Pisquera Control, también lamentó las declaraciones del ministro.

"Yo voté por este Gobierno pensando en que se iban a solucionar las cosas, pero escuchar las palabras de él (ministro), me da pena, me da angustia", expresó.

La agricultora recordó que el sector ya venía enfrentando los efectos de la mosca de la fruta, y a ello se añade la nueva catástrofe. "Quiero que (Campos) se ponga la mano en el corazón y piense en los agricultores... Hágalo por los agricultores que lo estamos pasando mal", señaló.