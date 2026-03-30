La Dirección Meteorológica de Chile anticipa un fin de semana largo de Semana Santa mayormente cálido y estable en la zona central.

En conversación con Cooperativa, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga detalló este lunes que "hay muy buenas condiciones de tiempo para los próximos días (...) si bien vamos a tener un leve bajón mañana, será muy poco con respecto a hoy".

La tendencia de buen tiempo continuará, con un leve descenso en las temperaturas máximas a mitad de semana, pero recuperándose hacia el fin de semana.

Según el experto, "las temperaturas van a ir en ascenso hacia el viernes santo con 29 grados la máxima, y el sábado 30 grados. Así que, se espera una semana bastante estable y muy buenas condiciones del tiempo".

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