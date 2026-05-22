Frío y neblina se tomaron la mañana de Santiago
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Con bajas temperaturas y mucha neblina recibió Santiago y la Región Metropolitana este viernes 22 de mayo, en medio de una menor actividad de la ciudad por el "sándwich" que muchos habitantes pudieron hacer gracias al feriado del jueves 21.
En Tobalaba la mínima fue de -0,1 grados, a las 6:34 horas; mientras que en la estación de Santiago el termómetro marcó 3,4 grados.
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