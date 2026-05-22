Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y neblina
Santiago5.4°
Humedad97%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Frío y neblina se tomaron la mañana de Santiago

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con bajas temperaturas y mucha neblina recibió Santiago y la Región Metropolitana este viernes 22 de mayo, en medio de una menor actividad de la ciudad por el "sándwich" que muchos habitantes pudieron hacer gracias al feriado del jueves 21.

En Tobalaba la mínima fue de -0,1 grados, a las 6:34 horas; mientras que en la estación de Santiago el termómetro marcó 3,4 grados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados