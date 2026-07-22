Superintendente y agua potable en Coquimbo: El 90% de los estanques está sin agua

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, comentó en Cooperativa la situación en la Región de Coquimbo tras el sistema frontal, con más de 130 mil clientes afectados por cortes en el agua potable.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rivas manifestó que "lamentablemente se desbordó el río Elqui en una magnitud importante y no es que se haya desbordado agua transparente, se desbordó barro, lodo, piedras, escombros, troncos y todo eso pasó por encima de muchas instalaciones de la empresa sanitaria que produce el agua potable".

"Con el caudal que hay hoy día disponible solo se puede abastecer al 25 por ciento de la conurbación La Serena-Coquimbo y entonces si bien hay un problema de turbiedad, lamentablemente se dañó la infraestructura y eso es lo que va a tomar más tiempo de recuperar", añadió.

Rivas recalcó que "el 90 por ciento de todos los estanques que nosotros logramos alcanzar a revisar estaban o sin agua o con niveles sumamente bajos, vandalizados, estaban rotos, dados vuelta, sin llave, hay una situación complicada. Los estanques están, faltan algunos en sectores que no estaban mapeados en el plan".

Sobre la reposición de una mayor parte del servicio, el superintendente manifestó que el plazo de este sábado es "factible", aunque recordó la "desesperación" de la población para acceder a este servicio.