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Zampedri y Montes lideraron el triunfo de la UC ante Barcelona en Guayaquil

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Fernando Zampedri y Clemente Montes lideraron el triunfo de Universidad Católica 2-1 sobre Barcelona SC al anotar los dos goles en el encuentro disputado en el Estadio Monumental "Isidro Romero" por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El descuento fue marcado por Miltón Céliz.

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