En el marco del 1 de mayo, la Central Clasista de Trabajadores convocó a una marcha paralela a la desarrollada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santiago que, a diferencia de ésta -que fue pacífica-, terminó con incidentes y enfrentamientos con Carabineros.

La manifestación comenzó a la altura de la estación República y llegó a la Alameda con Avenida Matucana, con exposición cercana a las estaciones Estación Central y a Universidad de Chile.

Los desmanes obligaron el cierre de estaciones de Metro principalmente en la Línea 1, y estuvieron caracterizados por vandalizaciones al edificio Duoc ubicado en la Alameda, además del uso de carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas por parte de los policías.

Hasta el momento, Carabineros no ha informado oficialmente de detenidos, pero una persona se descompensó durante la protesta y tuvo que ser auxiliada por los uniformados, que la trasladaron a un centro asistencial.

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