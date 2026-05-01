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El fútbol chileno conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores

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A través de sus redes sociales, los clubes del fútbol chileno enviaron afectuosos saludos y mensajes en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo.

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