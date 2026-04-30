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La formación de Colo Colo para su duelo pendiente con Coquimbo Unido en el Monumental

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Este domingo, Colo Colo se pone al día en la Liga de Primera cuando reciba a Coquimbo Unido por la novena fecha a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, y Fernando Ortiz ya alistó la más probable formación de los albos.

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