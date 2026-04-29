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Palestino igualó ante Gremio en La Cisterna y sigue sin ganar en la Copa Sudamericana

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Pese a la gran actuación de Sebastián Pérez, Palestino lamentó una igualdad 0-0 ante Gremio en La Cisterna por la fecha 3 en la Copa Sudamericana. El cuadro que tuvo el estreno del técnico Guillermo Farré sigue sin ganar y es colista del Grupo F con 2 puntos.

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