Palestino igualó ante Gremio en La Cisterna y sigue sin ganar en la Copa Sudamericana
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Pese a la gran actuación de Sebastián Pérez, Palestino lamentó una igualdad 0-0 ante Gremio en La Cisterna por la fecha 3 en la Copa Sudamericana. El cuadro que tuvo el estreno del técnico Guillermo Farré sigue sin ganar y es colista del Grupo F con 2 puntos.
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