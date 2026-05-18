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Tópicos: País | Trabajo

Carabineros abrió postulaciones para personal civil con sueldos que superan los $2 millones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las vacantes buscan reforzar áreas ligadas a salud, educación, bienestar, logística y atención de emergencias.

Carabineros abrió postulaciones para personal civil con sueldos que superan los $2 millones
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Carabineros abrió un nuevo proceso de postulación para personal civil con vacantes que superan los $2 millones líquidos, además de ofertas para cargos administrativos, técnicos, profesionales y funciones de apoyo en distintas regiones del país.

Las ofertas se distribuyen principalmente en la Región Metropolitana, aunque también existen cupos en O'Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.

Entre los puestos disponibles aparecen cargos de administrativo, auxiliar de servicios menores, operador de emergencia, conductor, cocinero, peluquero y garzón. A eso se suman perfiles técnicos y profesionales como técnico contable, técnico en enfermería, psicólogo, abogado, fonoaudiólogo, educadora diferencial y técnico gasfíter.

Según informó la institución, las vacantes buscan reforzar áreas ligadas a salud, educación, bienestar, logística y atención de emergencias, mediante la incorporación de personal especializado para distintas unidades.

Los cargos corresponden a reparticiones como centros médicos institucionales, escuelas de formación, prefecturas y centrales de comunicaciones de emergencia (CENCO), consideradas parte del funcionamiento interno de Carabineros.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo y deben realizarse a través del sitio oficial de Carabineros.

Vacantes disponibles para personal civil en Carabineros:

  • Periodista en Zona Los Lagos: $2.007.484.
  • Psicólogo en Centro Médico San Fernando: $1.795.404.
  • Educadora diferencial en el Departamento de Planificación y Desarrollo Social B.6: $1.795.404.
  • Abogado en Zona Valparaíso: $1.795.404.
  • Operadores de emergencia: entre $1.039.667 y $1.730.702.
  • Cocinero en Antofagasta: $1.084.037.
  • Técnicos en enfermería: entre $911.017 y $997.527.
  • Administrativos: desde $847.326.
  • Auxiliares de servicios menores: desde $619.524.

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