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Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Feria laboral en Santiago ofrece más de 2.500 vacantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento será presencial y se realizará el jueves 25 de junio.

Feria laboral en Santiago ofrece más de 2.500 vacantes
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Más de 2.500 vacantes disponibles anunció una nueva feria laboral, de carácter presencial, que se realizará el jueves 25 de junio en pleno centro de Santiago.

El evento organizado por el portal Yapo.cl tiene como sede el Hotel Cumbres Lastarria, en el barrio homónimo, y se desarrollará entre 10:00 y 16:00 horas, con la presencia de diversas empresas.

"Las ofertas laborales se concentrarán principalmente en cargos operativos, administrativos, técnicos y profesiones, en los rubros de seguridad, ventas, atención al cliente, servicios generales, logística, bancario, transporte, logística y alimentación", anunció la organización.

La actividad es gratuita, pero requiere una inscripción online previa.

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