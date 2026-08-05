Las otras cifras del desempleo: suben trabajo informal y ocupación de extranjeros

La tasa de ocupación informal durante el trimestre móvil abril-junio de 2026 se ubicó en 27%, con un alza de un punto porcentual (pp.) en 12 meses, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Las personas ocupadas informales, en tanto, llegaron a 2.537.804 en el mismo período, lo que representó un alza de 4,7% en 12 meses", explicó el organismo, que días atrás reportó que la cesantía en el país durante el citado período fue de 9,4%.

Según sector económico, la variación estuvo influida -principalmente- por comercio (6,8%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (21,0%).

Además, se detalla que las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron 86,7% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 64,3% y 16,2%, respectivamente.

De acuerdo a la definición estadística, una persona es ocupada informal cuando "trabaja de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral", pero se incluye además a quienes trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal.

Desocupación de extranjeros: menor a la cifra nacional

El INE también entregó cifras sobre la tasa de desocupación de la población extranjera, que fue de 6,4% en el citado trimestre abril–junio; "contrayéndose 1,8 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses".

"La baja anual de la tasa de desocupación fue producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-1,7%) y del alza presentada por la población ocupada (0,2%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 22,7%", reseña el boletín.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comercio (8,2%), transporte (9,4%) y construcción (8,2%).

Asimismo, la tasa de ocupación informal de los extranjeros en Chile se situó en 30,2%, con un incremento de 1,3 pp. en un año.