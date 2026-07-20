Concepción: Instalados en una grúa pluma, trabajadores de la construcción exigen pago de sueldos

Cinco trabajadores de la empresa constructora Última Esperanza protestan desde primera hora de este lunes sobre una grúa pluma ubicada en una obra en la intersección de las calles San Martín y Salas, junto a la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción.

"Se están manifestando -conforme a la información que nos entregó el jefe de obra- por temas de de dinero, de sueldo", explicó el teniente de Carabineros Hernán Jara.

"Nosotros nos encontramos resguardando el perímetro para evitar que las personas (que protestan) vayan a lanzar algo, o en caso de que lancen algo desde altura, evitar daño a personas, transeúntes", añadió el uniformado.